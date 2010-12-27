Жителям Выборга предложили подвести итоги года

Соответствующий опрос появился на сайте администрации МО "Выборгский район".

Выборгский район Ленинградской области выбирает событие года. Принять участие в голосовании за самоя яркое и памятное событие 2019-го местным жителям предложила районная администрация. Соответствующий пост появился на официальном сайте администрации МО "Выборгский район".

Накануне Нового года традиционно принято подводить итоги. Каждый из нас оглядывается назад, чтобы оценить накопленный багаж, сделать выводы и с новыми стремлениями войти в год грядущий. А какие события жителям Выборга запомнятся больше всего?

Десятка тем для голосования была сформирована на основе опросов населения. В нее вошли благоустройство Смоляного мыса, реставрация Ратушной и Часовой башен, открытие школы № 6 после ремонта, благоустройство дворов и другие события. Проголосовать можно по ссылке: http://vbglenobl.ru/news/sobytie-goda-opredelyaem-vmeste