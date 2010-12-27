Жители Ленобласти выбрали архитектурный облик своих поселений

На конкурс были представлены проекты по благоустройству пешеходных зон, улиц, набережных, площадок, бульваров, скверов, парков, пляжей, площадей и береговых территорий.

Александр Дрозденко наградил победителей конкурса "Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области".

На конкурс были представлены проекты по благоустройству пешеходных зон, улиц, набережных, площадок, бульваров, скверов, парков, пляжей, площадей и береговых территорий.

"Архитектурный конкурс оживил тему благоустройства, заставил муниципалитеты искать индивидуальные, нестандартные решения для устройства общественных территорий. Самое важное, что выбор проектов-победителей осуществлялся при непосредственном участии местных жителей", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также предложил ввести премирование не только на реализацию проектов, победивших в конкурсе, но и на поддержку творческих групп.

В этом году в архитектурном конкурсе приняли участие 10 муниципальных районов Ленинградской области (4 городских и 3 сельских поселения) и Сосновоборский городской округ. При выборе проектов жители региона принимали активное участие в общественном обсуждении и в интернет-голосовании.

В номинации "Лучший проект создания и (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения" в категории "Парки и набережные" признаны победителями:

1 место – "Проект благоустройства части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г. Приозерск"

2 место – "Парк "Старое Саблино"

3 место – "Проект благоустройства "Успенский парк в селе Старая Ладога".

в категории "Скверы и площади":

1 место – "Благоустройство общественной территории у администрации Плодовского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области (ул. Центральная д.12)"

2 место – "Концепция развития общественных пространств и благоустройства территорий центральной части Приозерска Ленинградского области, г. Приозерск, зона у ТЦ "Северопарковый" (2 этап)

3 место – "Благоустройство территории расположенной перед домом культуры железнодорожников по адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 28".

в категории "Улицы и бульвары":

1 место – "Проект благоустройство территории "АЭРОПАРК" (г. Гатчина)

2 место – "Благоустройство общественной территории "Пешеходная дорожка вдоль Советского пр. от ул. Зеленая до Советского пр. у д. 217" (Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области)

3 место – "Проект благоустройства территории в районе дома №5 по ул. Набережная в городе Луге".

В номинации "Лучший реализованный проект создания и (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств" признаны победителями:

1 место – "Благоустройство общественной территории: д. Малое Карлино Центр культуры и досуга"

2 место – "Благоустройство территории левого берега реки Тихвинка в районе улицы Делегатская и проезда Бойцов 4 армии в городе Тихвин Ленинградской области (участок вдоль улицы Делегатская шириной 100 м)"

3 место – "Реализованный проект благоустройства общественно значимой территории - парк боевой техники "Патриот" в городе воинской славы Луге".

Победителям в номинации "Лучший проект создания и (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения" будут выделены деньги на разработку проектно-сметной документации для дальнейшего включения проекта в программы благоустройства.

Источник: пресс-служба ЛО