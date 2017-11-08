Жительница Луги прописала у себя иностранца и получила уголовное дело

Прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело против жительницы Луги, поставившей незнакомого ей гражданина Армении на учет по месту своей регистрации.

Прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело против жительницы Луги, поставившей незнакомого ей гражданина Армении на учет по месту своей регистрации. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По данным прокуратуры, женщина, зарегистрированная и проживающая в Луге, поставила незнакомого ей гражданина на миграционный учет по месту своей регистрации за 2 тыс. рублей. Предоставить жилое помещение и возможность вселения иностранца женщина не рассматривала.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ.



Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.