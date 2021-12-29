Жилищная инспекция Петербурга напомнила правила очистки крыш зимой

Инспекторы обязали управляющие компании усилить работы по очистке крыш от снега и наледи.

Синоптики обещают повышение температуры в Петербурге. В четверг, 13 января, воздух прогреется до +3 градусов. В связи с чем Государственная Жилищная инспекция (ГЖИ) напомнила правила очистки кровель от снега и наледи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Очищать крыши от наледи и сосулек необходимо по мере их образования. Крыши с наружным водоотводом следует постоянно очищать от снега – не допускается накопление снега слоем более 30 см, при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине. Козырьки над входами и ступени крылец следует очищать при снегопадах, не допуская сползания снега. Снег же запрещено скидывать на озелененные территории.

За несвоевременную уборку крыш от снега и наледи для УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде штрафов.

В новогодние праздники Piter.TV провел опрос среди жителей города и узнал, как на их взгляд город обеспечивает очистку крыш от ледяных глыб. Большинство петербуржцев недовольны уборкой крыш от снега и сосулек. Поэтому горожане стали устанавливать в городе таблички, предупреждающие горожан о сосульках-убийцах. Одна из таких появилась на набережной Макарова.

Фото: Piter.TV