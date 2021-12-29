Петербуржцы устанавливают по городу таблички, предупреждающие о сосульках-убийцах

Табличка замечена у дома по набережной Макарова.

В новогодние праздники Piter.TV провел опрос среди жителей города и узнал, как на их взгляд город обеспечивает очистку крыш от ледяных глыб. Часть петербуржцев отметили, что коммунальные службы не справляются с уборкой сосулек в городе, поэтому люди вынуждены обходить стороной наиболее опасные места на улицах Петербурга, а также быть осторожными при проходе около домов.

Наиболее заботливые петербуржцы стали устанавливать в городе таблички, предупреждающие горожан о сосульках-убийцах. Одна из таких появилась на набережной Макарова. Автор (или авторы) работы сопроводил табличку надписью: "Управленцы этого дома, вы слепые? Всем аминь".

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

С конца ноября петербуржцы жалуются на гололед, неубранный снег, гигантские снежные кучи и сосульки на крышах. В последнее время горожане особенно недовольны гололедом и снежными кучами. К снежном коллапсу добавляется еще одна не менее важная проблема – несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок.

Главное фото: Piter.TV