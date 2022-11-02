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Жестокое избиение теннисистки собственным отцом в Сербии попало на видео

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Мужчина может стать фигурантом уголовного дела.

Жестокое избиение молодой теннисистки собственным отцом в Сербии попало на видео. Ролик распространился по социальным сетям. Известно, что видео изначально выложил борец с домашним насилием и общественный активист Игорь Юрич. Известно, что инцидент произошел на корте "Црвена Звезда" в Белграде. На кадрах показано, что мужчина несколько раз бьет по лицу спортсменку, почле чего - валит пострадавшую на землю и пинает ногами.

Очередное жестокое насилие отца над дочерью. Я получил информацию, что это семья из Китая. Мы возбудим уголовное дело против этого монстра.

Игорь Юрич, активист

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года россиянин Евгений Кафельников назвал произошедшее "безумием".

Медведев стал победителем турнира ATP в Вене.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт

Теги: игорь юрич, избиение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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