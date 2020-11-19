Еще двое считаются пропавшими без вести.

Жертвами наводнений в Гватемале стали два человека. Об этом сообщили местные журналисты из издания Prensa Libre. Они сослались на предварительные данные от Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий. В СМИ уточнили, что местные жители погибли из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Их в свою очередь принесла тропическая депрессия "Йота".

На данный момент также сообщается о том, что еще два человека пропали без вести. В общей сложности от стихии в Гватемале пострадали более 131 тысяч человек. Спасатели смогл эвакуировать из зоны бедствия 6,4 тысяч жителей. Более четырех тысяч сейчас размещены во временных убежищах в департаментах Альта-Верапас, Исабаль, Киче и Сакапа.

Наводнения повредили более 1,3 тысячи домов, разрушили 14 дорог и 17 мостов.

Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали шесть человек.

Видео: Youtube/BIG BRAINZ STORM