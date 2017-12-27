Приморский суд арестовал подозреваемого в похищении человека, несмотря на его попытку свести счеты с жизнью

Приморский суд вынес вердикт об аресте подозреваемых в деле о похищении бизнесмена-иностранца.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял предложение обвинительной стороны об аресте Вахида Комолова. Напомним, что 31-летний мужчина подозревается в похищении человека. Его взяли под стражу в зале, в котором проходило заседание.Теперь гражданин проведет время в заключении до 4 марта 2018 года.

Отмечается, что Комолов всеми силами пытался избежать появления в суде. Наканун его нашли в изолюционной камере, пытавшегося совершить непоправимое, но был спасен пришедшим конвоем. Пострадавшего экстренно отвезли в Елизаровскую больницу. В связи с инцидентом слушание было отложено на неопределенное время. Для вынесения решения об аресте судье пришлось посетить данное заведение, чтобы там объявить пациенту об его взятии под стражу.