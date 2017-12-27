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Приморский суд арестовал подозреваемого в похищении человека, несмотря на его попытку свести счеты с жизнью
Сегодня, 8:38
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lesjasap
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Приморский суд арестовал подозреваемого в похищении человека, несмотря на его попытку свести счеты с жизнью

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Приморский суд вынес вердикт об аресте подозреваемых в деле о похищении бизнесмена-иностранца.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял предложение обвинительной стороны об аресте Вахида Комолова. Напомним, что 31-летний мужчина подозревается в похищении человека. Его взяли под стражу в зале, в котором проходило заседание.Теперь гражданин проведет время в заключении до 4 марта 2018 года. 
 
Отмечается, что Комолов всеми силами пытался избежать появления в суде. Наканун его нашли в изолюционной камере, пытавшегося совершить непоправимое, но был спасен пришедшим конвоем. Пострадавшего экстренно отвезли в Елизаровскую больницу. В связи с инцидентом слушание было отложено на неопределенное время. Для вынесения решения об аресте судье пришлось посетить данное заведение, чтобы там объявить пациенту об его взятии под стражу.
 
Напомним, что 31-летний местный житель из поселка Каменки в Ленобласти вместе с двумя товарищами обвиняется в похищении иностранца. Преступление совершено 4 января на Планерной улице. Злоумышленники увезли на автомобиле предпринимателя от торгового комплекса “Монпансье”. Еще живую жертву обнаружили позже с многочисленными травмами под Всеволожском. Позже бизнесмен скончался в больнице. В отношении троицы возбуждены уголовные дела по статьям за похищение и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смертельный исход.
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Теги: арест , вахид комолов , гибель жертвы , елизаровская больница , захарьевская улица , ивс , изолятор , каменка , монпансье , планерная улица , похищение человека , приморский районный ссуд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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