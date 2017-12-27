В Петербурге похищенный иностранец умер в больнице

Мужчину, которого увезли в багажнике иномарки, нашли на следующий день на обочине в Ленобласти.

В Санкт-Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, которого обнаружили на обочине в садоводстве Сестроречье. От полученных травм иностранец умер в больнице.

Инцидент произошел 4 января около ТЦ "Монпансье", который находится на Планерной улице. Свидетели рассказали, что мужчину избили шестеро людей. Неизвестные отволокли иностранца за ноги к зеленому Hyundai, затолкали его в багажник и скрылись.

Похищенного обнаружили на обочине во Всеволожском районе Ленобласти 5 января. У мужчины был ушиб головы, перелом носа и другие травмы. Врачи Тосненской больницы отметили, что, судя по переохлаждению, пострадавший пролежал на дороге не один час.

К полуночи 29-летний гражданин Азербайджана скончался. Известно, что он приехал в Россию в середине декабря, трудоустроен не был.

По факту случившегося ведется проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Похищение человека".

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге неизвестные избили, а потом затащили в багажник прохожего.