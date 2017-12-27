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В Петербурге неизвестные избили, а потом затащили в багажник прохожего
Сегодня, 12:40
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Shdaria
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В Петербурге неизвестные избили, а потом затащили в багажник прохожего

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В Петербурге похитили человека у торгового центра.

В Санкт-Петербурге полиция ищет зеленый Hyundai, в который затащили человека. На мужчину напали неизвестные около торгового центра "Монпансье".

Известно, что 4 января в службу "112"  позвонила женщина, которая заявила, что видел как похитили человека. По ее словам, преступление произошло на Планерной улице, 59. При выходе из ТРК "Монпансье" она заметила, как несколько молодых людей избивают мужчину. Однако лдлилась она не долго, закончилась тем, что пострадавшего за ноги затащили в подъехавший зеленый Hyundai Elantra. Также денщина пояснила, что мужчины из компании разделились: двое разбежались, а остальные "залетели" в автомобиль и уехали в сторону Долгоозерной.

Как сообщила петерюурженка, преступников было около пяти или шести человек. Также она утверждает, что все не старше 20 лет. Сотрудники полиции уже смогли установить, что иномарка принадлежит 24-летней уроженке Крыма.

 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , похищение , преступление
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Криминальные происшествия

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