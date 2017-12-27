В Петербурге задержали похитителей погибшего на обочине иностранца

Сотрудники полиции вышли на след похитителей, которые бросили умирать на обочине приезжего.

24 января в Северной столице оперативники задержали трех граждан Узбекистана, которые на новогодних праздниках избили, а потом затащили в багажник прохожего.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Петербургу, задержанные питали неприязнь к похищенному. Они отвезли 29-летнего молодого человека во Всеволожский район, где продолжили его избивать. После, они оставили своего соотечественника на обочине дороги, где его через большой промежуток времени подобрал проезжавший мимо дачник.

Напомним, 4 января в дежурную часть обратилась петербурженка, которая сообщила, что около ТЦ "Монпансье", расположенном на Планерной улице, группа неизвестных избили мужчину, а потом затолкали его в багажник зеленого Hyundai Elantra.

5 января молодого человека подобрали на обочине в садоводстве в Сестроречье. У него были серьезные травмы головы и переохлаждение. Несмотря на старания медиков, пострадавший скончался в отделении Тосненской больницы.

На данный момент рассматривается вопрос об аресте подозреваемых. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека".

Также, ранее Piter.tv сообщал, что сотрудники полиции подобрали на обочине 8-летнего мальчика, который шел из Ленобласти в город к маме.