Второклассник сбежал из санатория в Ленобласти к маме в город

Ребенка остановили на Приморском шоссе.

Полиция Курортного района подобрала на Приморском шоссе мальчика, который шел из Солнечного домой в Санкт-Петербург, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 20 января. В 17:20 в полицию обратилась сотрудница детского санатория в Солнечном. Она рассказала, что увидела ребенка за оградой, но мальчик заявил, что его мама в здании. Позже школьника увидели на автобусной остановке одного и решили позвонить в правоохранительные органы.

8-летнего беглеца Артема остановили, когда он шел по обочине шоссе в сторону города. Ребенка доставили в полицию и вызвали врачей.

Как оказалось, 16 января родители отвезли второклассника в санаторий, так как он часто болел простудами. Через четыре дня мальчик решил, что лечение закончилось и пора идти к маме в Петербург.

Маьчика передали матери.