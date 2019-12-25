В бюллетенях не будет информации о том, что тезки Вишневского поменяли имена перед выборами

В Горизбиркоме отметили, что кандидаты являются не полными тезками.

Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу Бориса Вишневского о появлению в избирательных бюллетенях его "двойников". Заседание прошло сегодня, 7 сегодня. Председателя Натальи Чечиной не было.

Напомним, с действующим депутатом будут конкурировать его тезки. Ранее у мужчин были другие имена. Для бюллетеней у всех троих похожие фотографии. Члены горизбиркома сочли, что указывать информацию в бюллетени о смене имени кандидатов нми к чему. Это делают только в том случае, если совпадают полностью имя, фамилия и отчество. В данном случае отчество все же различается. При этом члены ГИК отметили, что без фотошопа все же не обошлось.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова призвала "двойников" сняться с выборов.

Фото: Piter.TV