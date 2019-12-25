Зеленский: украинской разведке после эвакуации людей из Афганистана аплодирует весь мир

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что после операции по эвакуации людей из Афганистана украинской военной разведке аплодирует весь мир. Об этом он написал на своей странице в Twitter в рамках поздравления военных разведчиков с профессиональным праздником.
По данным Министерства иностранных дел Украины, страна поспособствовала вывозу с территории Афганистана более 600 человек. Для специальной операции были выделены шесть воздушных судов. Эвакуация осуществлялась из аэропорта Кабула.
Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, в аэропорту Кабула на фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Несколько человек погибли после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в воздушной гавани. Местные жители пытались покинуть территорию государства из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Несколько афганцев, которые пожелали покинуть страну, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.
Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ готова участвовать в церемонии объявления нового состава кабинета министров Афганистана.
Фото: president.gov.ua
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Про саму украину большая часть мира даже не слышала, не говоря уж о наличии у нее разведки...))) А если учесть , что эвакуация прошла как всегда , то есть зрада на зраде... Скромнее надо быть, раз умнее не получается...