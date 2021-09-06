Лавров: Россия готова участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана

Это произойдет в том случае, если новое правительство будет инклюзивным.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ готова участвовать в церемонии объявления нового состава кабинета министров Афганистана. Об этом он сказал в ходе встречи с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

По словам министра, это произойдет в том случае, если новое правительство будет инклюзивным.

Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов* и другие этнические группы, не только пуштунов — это узбеки, хазарейцы, таджики. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава внешнеполитического ведомства РФ выразил уверенность, что только инклюзивное правительство в Афганистане сможет обеспечить устойчивый переход к переменам в государстве.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. 31 августа в СМИ появилась информация о том, что представители "Талибана"* заняли ключевые посты в правительстве Афганистана.

Ранее лидер ополченцев в Панджшере Ахмад Масуд призвал афганцев противостоять "Талибану"*.

Фото: МИД РФ

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ