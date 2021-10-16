В Мособлдуме прокомментировали завершение частичной мобилизации в Подмосковье

По словам руководителя законодательного органа Олега Рожнова, военкоматы старались оперативно решать все возникшие во время мероприятий недочёты.

После завершения частичной мобилизации в Подмосковье подведены основные итоги проведённых военкоматами мероприятий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампредседателя Мособлдумы Олега Рожнова.

Руководитель отметил, что в работе были допущены недочёты, но их постарались оперативно решить на месте.

Были какие-то недочеты в ряде военкоматов, связанные с непредоставлением или непринятием бумаг по семейному положению, по медицинским показаниям. Но очень важно, что лично губернатор контролировал этот вопрос и главы городских округов сами участвовали в этом процессе. Олег Рожнов, заместитель председателя Мособлдумы

Также Рожнов выразил надежду о скором возвращении мобилизованных из зоны СВО.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отказал мобилизованному в переходе на АГС.

Фото: Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области