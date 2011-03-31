Завершающий этап федеральной программы "Мама – предприниматель" прошел в Петербурге

В финале каждая участница представила свой бизнес-план, чтобы побороться за главный приз проекта — грант в размере 100 000 рублей.

В программу приглашались мамы в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые планируют открыть свой бизнес или занимаются им не более года. Женщины, которые прошли отборочный этап, приступили к пятидневному обучению, где получили все необходимые навыки для разработки и реализации своего бизнес-плана.

"Подано было более сорока заявок. Основные критерии для участия — это девушки, имеющие детей до 18 лет, с чётко сформулированной идеей и понятной стратегией. В проект попала 21 участница, все они получили базовую обучающую программу предпринимательства, включающую в себя финансовую грамотность, маркетинг, построение бизнес-модели, ораторское мастерство и многие другие вопросы, которые необходимы для стартового развития дела" Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства"

В финале каждая участница представила свой бизнес-план, чтобы побороться за главный приз проекта — грант в размере 100 000 рублей. В этом году победительницей стала мама троих сыновей — Софья Крутских с проектом "Тортовница Спб".

"Я предложила идею производства тортовниц из дерева. Эта продукция интересна кондитерам, которым нужно оформить визуально свой профиль для увеличения продаж. Я отрисовываю эскизы, мне изготавливают деревянные заготовки, дальше я их окрашиваю и предлагаю покупателю. Участие в проекте дало мне знания, которых не хватало, а также уверенность в себе. Когда люди, разбирающиеся в бизнесе, оценивают тебя так высоко — это добавляет стимула расти. Мне дали все необходимые инструменты для работы, а грант я планирую потратить на создание собственного сайта и продвижение" Софья Крутских, победительница федеральной программы "Мама — предприниматель"

Для многих участниц проект стал стимулом работы над собой и поддержкой даже после завершения программы. В прошлом году победительницей стала Екатерина Кузьмина с проектом создания иллюстраций "Иллюлица".

"На данный момент проект очень быстро развивается, и его главным толчком было участие в проекте "Мама - предприниматель". "Иллюлица" стал популярен не только в России, но и за рубежом. У меня есть клиенты из Франции, надеюсь, что скоро появятся и из других стран. Я ещё не полностью потратила выигранный грант, но меня с этим не торопят. Основная часть денег пошла на приобретение необходимых материалов для моего творчества. После победы в конкурсе у меня расширилась линейка продукции, и появились брендированные футболки" Екатерина Кузьмина, победительница федеральной программы "Мама — предприниматель" в 2020 году

Информация о следующей программе "Мама — предприниматель" будет доступна в 2022 году на официальном сайте Спб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Проект существует с 2013 года, затрагивая более 60 регионах России. Программа реализуется благотворительным фондом "Amway: В ответе за будущее", Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ", Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и банком "Открытие". В Санкт-Петербурге проект проходит в пятый раз при участии СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Текст, фото: Дарья Иванова / Piter.tv