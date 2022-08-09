Замминистра обороны Каль: США не поддерживают движение Тайваня к независимости

В Пентагоне заявили о поддержке статуса-кво региона.

В Пентагоне заявили о том, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости от Китая. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделился заместитель американского министра по обороне Колин Каль. В Америке полагают, что Пекин намерен сформировать новую норму, в то время как Белый дом - продолжает поддерживать статус-кво.

А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в проливе. Тем самым, Пекин стремится создать новую норму. Колин Каль, замглавы Пентагона

Представитель Пентагона по политическим вопросам отметил, что обострение ситуации вокруг данного острова не отвечает национальным интересам ни одной из сторон, а также глобальной экономической системе. Каль напомнил СМИ о том, что на текущий момент тайвань поставляет порядка 70-90% полупроводников. Это делает рост напряженности вокруг региона значимым фактором риска.

США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News