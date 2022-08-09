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США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

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Колин Каль рассказал о новом пакете военной помощи от Запада.

США считают, что Украина получила от коллективного Запада достаточно реактивных систем залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель американского министра по обороне Колин Каль. Чиновник уточнил, что киевскому режиму США передали 16 подобных РСЗО, а также три аналогичные установки M270 от Великобритании. Еще три РСЗО Украине поступит от ФРГ.

У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок.

Колин Каль, замглавы Пентагона

Напомним, что о новом военном пакете с помощью в США объявили 8 августа. Туда вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, но не сами установки.

Пентагон: США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
 

Теги: himars, великобритания, военная помощь, германия, запад, колин каль, пентагон, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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