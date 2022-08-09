Пентагон: США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами

Колин Каль сообщил о поставках оружия, направленных на борьбу с российскими радарами.

Заместитель американского министра по обороне Колин Каль рассказал СМИ о том, что США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, необходимыми для противодействия российским радарам. Эти ракеты могут использоваться за счет оставшейся у киевского режима боевой авиации. Соответствующую информацию в рамках регулярного брифинга в Пентагоне привел Клин Каль.

В последние пакеты мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться авиацией и оказывать воздействие на радары. Колин Каль, замглавы Пентагона

Напомним, что еще в конце июля текущего года министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что Украина рассчитывает получить от США вместе с реактивными системами залпового огня HIMARS также специальные противорадарные ракеты. В Пентагоне отметили, что поставки самолетов западного производства Киеву не запланированы в ближайшей перспективе. При этом в США оказывают Украине значительную помощь по поставкам запчастей для средств авиации.

США хотели бы до 2026 года начать диалог с Россией по стратегическим вооружениям.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News