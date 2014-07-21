Колин Кол рассказал о том, что Пентагон изучает возможность продления соглашения с Россией.

США хотели бы до 2026 года начать диалог с Россией по стратегическим вооружениям. Соответствующее заявление сделал в рамках брифинга в американском оборонном ведомстве заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол. Чиновник уточнил, что Вашингтон планирует расширить соглашение о стратегическом наступательном оружии.

Очевидно, что договор о стратегических наступательных вооружениях истекает в 2026 году. По мере того, как приближается 2026 год, для нас и России будет важно приступить к детальному диалогу. Колин Кол, замглавы Пентагона

Сейчас в Пентагоне думают о том, как продлить, расширить соглашение, а также анализируют возможность заключения других договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениям. В них отразятся действия, которые не предусматриваются текущим соглашением.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

