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Президент РФ назначил заместителем начальника СД МВД петербуржца
Сегодня, 17:47
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Shdaria
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Президент РФ назначил заместителем начальника СД МВД петербуржца

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Петербуржец Дмитрий Какошин занял должность заместителя начальника СД МВД.

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Какошина заместителем начальника Следственного департамента МВД. Об этом сообщают СМИ. 

В настоящее время полковник юстиции Кокошин занимает должность замруководителя Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области. Дмитрий Какошин вместе с начальником СД, которым является генерал-лейтенант Александр Романо начинали карьеру в Петербурге, а позже переехали в Москву. Теперь же они вместе вернулись в Северную столицу.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургской подземке появился вагон-лаборатория

 

Теги: александр романо , мвд , новости петербург , новости спб , сд мвд какошин
Категории: Лента новостей Новости СПб

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