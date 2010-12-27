Президент РФ назначил заместителем начальника СД МВД петербуржца

Петербуржец Дмитрий Какошин занял должность заместителя начальника СД МВД.

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Какошина заместителем начальника Следственного департамента МВД. Об этом сообщают СМИ.

В настоящее время полковник юстиции Кокошин занимает должность замруководителя Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области. Дмитрий Какошин вместе с начальником СД, которым является генерал-лейтенант Александр Романо начинали карьеру в Петербурге, а позже переехали в Москву. Теперь же они вместе вернулись в Северную столицу.

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