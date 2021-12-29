Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу

Педофилов необходимо наказывать максимально жестко, считает спикер ГД Володин.

В России 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Он был подписан президентом страны Владимиром Путиным 28 января.

Согласно закону, пожизненное заключение теперь будет распространяться на лиц, которые совершили насильственные действия против детей до 18 лет (ранее – до 14 лет), или в отношении двух и более пострадавших, или в сопряжении с совершением другого тяжкого или особо тяжкого злодеяния.

Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

Кроме того, председатель ГД отметил, что в российском законодательстве осталось "много пробелов", из-за которых педофилы получают мягкое наказание, и работу по этому вопросу необходимо продолжить.

Напомним, инициатива об ужесточении наказания была внесена в Госдуму осенью прошлого года после трагедии в Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Ранее в Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет.

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