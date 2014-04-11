Захарову рассмешил рассказ Тихановской о "печеньках" от Байдена

Она сравнила подарок от главы США Тихановской с cookie в браузере.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росии Мария Захарова прокомментировала рассказ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "печеньках из Белого дома". Своими мыслями она поделилась в Telegram-канале.

Речь идет о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подарил Тихановской печенье после их встречи в администрации главы государства. Захарова сравнила это печенье с файлами cookie в браузере.

Вспомнились куки (cookie/печенье) - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Кроме того она отметила, что данную ситуацию можно расссмотреть как аллюзию к герою Аркадия Гайдара Мальчишу-Плохишу, которого "буржуины" в награду за выдачу военной тайны кормят вареньем и печеньем.

Ранее Байден перепутал Обаму с Трампом.

Фото: Telegram / Мария Захарова