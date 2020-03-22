Байден перепутал Обаму с Трампом

Казус произошел во время выступления в Пенсильвании.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своего выступления перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на телевизионный канал C-SPAN.

В ходе мероприятия в штате Пенсильвания глава государства решил вспомнить о кризисе автомобильной промышленности, который произошел в 2009 году. Байден заявил, что "действующий на тот момент президент Трамп" поручил ему заняться этой проблемой.

Простите, оговорка по Фрейду. Это был президент Обама, когда я был вице-президентом. Джо Байден, президент США

Барак Обама занимал пост президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год, Байден тогда был вице-президентом

Напомним, Байден чуть было не назвал российского коллегу Владимира Путина именем своего предшественника Дональда Трампа. Казус произошел в ходе пресс-конференции по итогам женевских переговоров глав США и РФ 16 июня.

Ранее Байден нецензурно выругался во время выступления.

Видео: Белый дом