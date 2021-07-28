Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США отметил, что власти поддерживают белорусский народ.

Президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Белом доме. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер написал, что для него было честью встретиться с лидером белорусской оппозиции. Он также отметил, что США поддерживает белорусский народ на пути к демократии и всеобщим правам человека. Тихановская поблагодарила Байдена за встречу в своем Telegram-канале, отметив, что "голос миллионов белоруссов" был услышан".

В ходе встречи с президентом США Тихановская призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии".

Ранее Байден заявил о желании КНР стать самой мощной военной державой.

Видео: YouTube / Павел Латушко

Фото: Пресс-служба Белого дома