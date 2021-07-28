Байден заявил о желании КНР стать самой мощной военной державой

Это может произойти к середине 2040-х годов.

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится превратить страну в самую мощную в мире военную державу. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, пишет ТАСС.

По мнению американского лидера, это может произойти к середине 2040-х годов.

Он совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 2040-х годов. Это реальность. Джо Байден, президент США

Байден призвал власти Соединенных Штатов начать предпринимать меры, чтобы не отстать от КНР. При этом, уточнил американский глава, США не должны быть враждебными к Китаю.

Ранее Байден заявил, что власти США ищут причину возникновения "гаванского синдрома" у госслужащих страны. Он подчеркнул, подобные случаи требуют совместной неотложной работы всех государственных структур Соединенных Штатов.

Видео: YouTube / NBC News