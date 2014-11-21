Захарова осудила ЕС за антигуманные методы борьбы с беженцами

Представитель МИД отметила, что страны ЕС считают себя развитыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия ЕС, который, по ее мнению, применяет к беженцам на белорусско-польской границе антигуманные меры. Она напомнила западным странам о базовых принципах — правах человека и свободе слова. Брифинг с участием Захаровой прошел 17 ноября.

Польские пограничники <...> пускают в ход против безоружных людей, которые прибыли из разрушенных западными интервенциями государств... Напомню, только в одном Ираке польских солдат было более двух тысяч в разные периоды. Они используют водометы, дубинки, слезоточивый газ. Мария Захарова.

Также официальный представитель МИД обратила внимание на то, что к месту не пускают правозащитников и журналистов. Она считает, что это может говорить о том, что властям есть, что скрывать. Она считает, что выход в сложившейся ситуации только один — переговоры со странами, которые находятся "на острие ситуации".

Ранее Мария Захарова сказала о том, что помощь Донбассу не нарушает Минских соглашений.

Видео: МИД России