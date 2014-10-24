Захарова: Приход "Талибана"* к власти - реальность

По ее словам, талибы* демонстрируют настрой на диалог с политическими лидерами Афганистана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России РФ Мария Захарова заявила, что приход движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) к власти в Кабуле является реальностью, с которой мировому сообществу необходимо считаться. Об этом она сказала в ходе брифинга.

По ее словам, боевики демонстрируют настрой на диалог с политическими лидерами Афганистана.

Приход талибов к власти в Кабуле - это реальность, которую, безусловно, мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане.

Видео: МИД РФ