Боррель призвал не позволить РФ контролировать ситуацию в Афганистане

По его словам, события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. Об этом он сказал в ходе внепланового заседания комитетов ЕП по иностранным делам и по вопросам развития.

По словам Борреля, события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире.

ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Кроме того, он указал на важность ведения диалога с теми, кто имеет влияние на ситуацию в Афганистане, включая движение "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ). Боррель добавил, сейчас в гуманитарной помощи нуждаются 18 миллионов человек, внутренними беженцами стали не менее четырех миллионов афганцев.

Ранее Боррель заявил, что западные разведки не смогли предвидеть события в Афганистане. По его словам, развитие ситуации стало неожиданным и для самих боевиков.

Фото: Twitter / JosepBorrellF