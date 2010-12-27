Появились подробности задержания Mr Credo в Москве

"Мистер Кредо" пошел в оттяг: оказалось, он слишком громко слушал музыку после 23 часов.

Стало известно, за что в Москве задержали звезду 90-х, автора-исполнителя Mr. Credo. Александр Махонин громко слушал музыку после 23.00 и не реагировал на просьбы соседей вести себя прилично. Об этом сообщает портал Life.RU. В комментариях люди уже шутят, что забытый многими певец с ностальгией крутил на музыкальном центре старенькие хиты "Чудная долина" или "Мама Азия".

Соседи "Мистера Кредо" оказались принципиальными людьми. Они вызвали полицию, и здесь Александр Махонин оказался более сговорчивым. По данным СМИ, артист выключил музыку, но это не спасло его от штрафа. Правоохранители выписали шансонье исполнительный лист на 2 000 рублей. Более того, сразу после визита офицеров, Махонина задержали и доставили в суд.

Сам певец пока что не комментирует скандальную выходку. Его официальный Instagram в последний раз обновлялся 2 дня назад: там нет никаких упоминаний о "ночном казусе".

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Фото: Instagram, Mr Credo