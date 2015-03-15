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За год число вакансий для медиков в Петербурге выросло на 72%
Сегодня, 16:46
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За год число вакансий для медиков в Петербурге выросло на 72%

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Число вакансий для медиков увеличилось на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В июле аналитики онлайн-сервиса по поиску работу "SuperJob" зафиксировали повышенный спрос на медперсонал в Петербурге. 

За год число вакансий для высшего медперсонала в Петербурге и области выросло на +72,7%, за месяц (июнь – май) – на 12,1%. 

Число вакансий для среднего и младшего медперсонала за год увеличилось на  +119,3%, за месяц – на 13,7%. 

По мнению экспертов, в июне число вакансий для медиков выросло на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Только за сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек. Заместитель главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов считает, что ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка по стране связана с изменением доминирующего штамма ковида.

Фото: Piter.tv

Теги: superjob, вакансии, медики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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