За год число вакансий для медиков в Петербурге выросло на 72%

Число вакансий для медиков увеличилось на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В июле аналитики онлайн-сервиса по поиску работу "SuperJob" зафиксировали повышенный спрос на медперсонал в Петербурге.

За год число вакансий для высшего медперсонала в Петербурге и области выросло на +72,7%, за месяц (июнь – май) – на 12,1%.

Число вакансий для среднего и младшего медперсонала за год увеличилось на +119,3%, за месяц – на 13,7%.

По мнению экспертов, в июне число вакансий для медиков выросло на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Только за сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек. Заместитель главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов считает, что ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка по стране связана с изменением доминирующего штамма ковида.

Фото: Piter.tv