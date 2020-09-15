Технология будет разрабатываться до 2022 года.

Южная Корея создаст беспилотники, способные заменить солдат в бою. Об этом сообщили местные журналисты из агентства оборонных закупок (DAPA). Военные инвестируют в проект 2,3 млрд долларов в течение следующих десяти лет.

Планируется создать несколько видов дронов для выполнения различных задач - от разведывательных до боевых сообщение DAPA

Южнокорейские производители экспериментируют над оборудованием дронов штурмовыми винтовками и гранатометами. Это позволит заменить солдат средствами БПЛА. Соответствующие технологии могут появиться уже к 2022 году. За четыре года будут завершены работы по непосредственному изготовлению такой оружейной платформы.

Самолет-разведчик США заметили в небе над Южной Кореей.

Видео: YouTube / SCMP Clips