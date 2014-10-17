Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора ВШЭ

Он станет научным руководителем вуза.

Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики. Об этом информирует агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в высшем учебном заведении.

По данным СМИ, он станет научным руководителем ВШЭ.

Да, можем подтвердить <…> Он станет научным руководителем. источник в ВШЭ

Кто станет новым ректором Высшей школы экономики, пока неизвестно.

Кузьминов является одним из основателей данного вуза. Он возглавлял учебное заведение на протяжении 28 лет.

Напомним,в апреле текущего года преподаватель Высшей школы экономики Алексей Раков был арестован по делу о педофилии. В 2013 году он занимался развращением детей в интернете. Уточняется, что Раков вел переписку с ними, а также присылал им свои интимные видео и фото. Свою вину мужчина полностью признал.

Ранее на Урале перед экзаменом скончался студент.

Фото: ВК/Высшая школа экономики