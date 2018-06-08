Преподавателя ВШЭ арестовали по делу о педофилии

Он занимался растлением малолетних в 2013 году.

Преподаватель Высшей школы экономики Алексей Раков арестован по делу о педофилии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне СК РФ сообщил о задержании в Москве мужчины, который в 2013 году занимался развращением детей в интернете. Уточняется, что он вел переписку с ними, а также присылал им свои интимные видео и фото. Свою вину мужчина полностью признал.

Ракову вменяют статью 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

В пресс-службе вуза, где работал обвиняемый, заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Ранее мы сообщали, что по факту гибели пяти подростков в ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело.

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