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Преподавателя ВШЭ арестовали по делу о педофилии
Сегодня, 12:34
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phil_k

Преподавателя ВШЭ арестовали по делу о педофилии

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Он занимался растлением малолетних в 2013 году.

Преподаватель Высшей школы экономики Алексей Раков арестован по делу о педофилии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на  источник в правоохранительных органах.

Накануне СК РФ сообщил о задержании в Москве мужчины, который в 2013 году занимался развращением детей в интернете. Уточняется, что он вел переписку с ними, а также присылал им свои интимные видео и фото. Свою вину мужчина полностью признал.

Ракову вменяют статью 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

В пресс-службе вуза, где работал обвиняемый, заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Ранее мы сообщали, что по факту гибели пяти подростков в ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com

Теги: алексей раков, высшая школа экономики, растление малолетних
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Веселов Илья
Сегодня 13:30

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