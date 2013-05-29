Японские читатели Yahoo News Japan предложили "ликвидировать" РФ и Китай

Они возмущены деятельность российских военных в Арктике.

Читатели японского портала Yahoo News Japan возмутились проведением учений российских военнослужащих в Арктике. Об этом сообщает "РИА Новости".

На веб-ресурсе появился материал, который посвящен присутствию армии России в арктическом регионе. В частности, говорится о маневрах военных, вооружении, а также о Северном морском пути.

По мнению одного из читателей, из-за потепления климата арктические порты могут совершать свою деятельность даже в зимнее время года, что дает возможность России и дружественному ей Китаю напасть на Японию.

Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять Конституцию. комментарий читателя

Другой комментатор выразил уверенность, что если не ликвидировать такие "диктатуры", как Китай и РФ, то они могут нанести огромный ущерб мировому сообществу.

Один из читателей прокомментировал использование Россией Северного морского пути. По его мнению, он не является собственностью РФ. Комментатор считает, что Японии следует ограничить движение российских судов по этому маршруту, либо вообще дать запрет на их перемещение там.

Что означает сильная держава? Это просто желание захватить чужое. Россия всегда хотела незамерзающий порт, поэтому расширяла экспансию на юг. комментарий читателя

Ранее мощь российского "Посейдона" впечатлила японских специалистов.

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