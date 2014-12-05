Поведение Москвы в Токио нашли "агрессивным".

В Японии призвали дать отпор России в Арктике. Такое заявление сделали местные журналисты из издания "Нихон кэйдзай" со ссылкой на экспертов. Авторы материала утверждают, что Москва стремится создать для собственной выгоды определенные условия по судоходству в регионе. По мнению прессы, допустить усиления влияния РФ на Северном морском пути нельзя ни в коем случае. При этом японцы назвали поведение Москвы "агрессивным".

Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей публикация "Нихон кэйдзай"

В окио заметили, что следует мешать российской деятельности в Арктике по политизации региона. Журналисты полагают, что РФ не должна "приватизировать" Севморпуть. Чтобы этого не произошло, в СМИ предлагают Японии принимать активное участие в процессах, связанных с данным вопросом.

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