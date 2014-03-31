Yahoo News Japan: Мощь "Посейдона" впечатлила японских специалистов

В Японии оценили создание российской торпеды.

Yahoo News Japan: Мощь российской торпеды "Посейдон" впечатлила японских специалистов. Издание разместило статью, в которой высказалось по поводу введения в эксплуатацию маршрута из Азии в Европу, а также о московских планах по национальной безопасности. В частности, авторы материала назвали глубоководную торпеду "Посейдон" оружием из фантастических фильмов.

Реальность этого оружия очевидна. Мы являемся свидетелями того, как сейчас ведутся разработки торпеды. Вероятность испытаний "Посейдона" весьма велика. Манаш Пратим, эксперт по подлодкам

Специалист заявил, что мощность боеголовок "Посейдона" составит несколько мегатонн. При нападении на сухопутную часть, большая территория будет уничтожена данным оружием. При этом пострадавший объект будет непригодным для существования еще много лет. Аналитики заявили, что строительство "Посейдона" - реальный процесс, они говорят о скором начале разработки такого вооружения. Компания Maxar Technology презентовала фотографии, которые подтверждают развертывание вооружений РФ в Арктике. На снимках зафиксировано расположение ангаров для хранения торпед.

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Фото: Минобороны РФ