Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

В издании оценили "устрашающую мощь" новых видов российского вооружения.

Владимир Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики. Такое мнение в издании высказал обозреватель Томас Егер. Слова специалиста со ссылкой на издание Focus привели журналисты телеканала "360". По мнению автора материала, два новых вида оружия позволят Москве гарантировать мировое влияние и не допустить того, чтобы страна оказалась втянута в третью мировую войну.

Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики. Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами. Томас Егер обозреватель Focus

Эксперт оценил эффективность глубоководного аппарата "Посейдон" и гиперзвуковой ракеты "Циркон". В отношении "Циркона" Егер заметил, что его атаку невозможно отразить из-за большой скорости. По мнению автора материала, это вооружение позволит военным обеспечить национальных суверенитет в условиях усиления противоборства в космосе. Журналист сослался на создание Вашингтоном нового вида вооруженных сил - Космических, а также на заявление Пекина о намерении создать собственную орбитальную станцию.

В США заявили, что новые вооружения России меняют характер ее ядерного комплекса.

Фото: Kremlin.ru