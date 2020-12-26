Есихидэ Суга призвал не оставлять этот вопрос потомкам.

Япония захотела новых переговоров по Курилам с Россией. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил глава местного правительства Есихидэ Суга. Чиновник пообещал продвинуться в решении территориального спора по Курильским островам.

Премьер-министр Японии уточнил, что на новых переговорах с Россией все достигнутые ранее между двумя государствами договоренности будут соблюдаться. Суга отметил, что приложит все необходимые усилия для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Чиновник считает, что проблему с островами нужно решать, а не оставлять потомкам.

Напомним, что по завершению Второй мировой войны Россия и Япония не подписали мирного соглашения. Главным препятствием в данном вопросе остается нерешенный территориальный конфликт вокруг южной части Курильских островов. Речь идет о землях Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.

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