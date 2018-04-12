Власти страны выразили протест российской стороне.

Япония выразила обеспокоенность из-за российских учений "Восток-2022". Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Политик отметил, что власти страны выразили протест российской стороне, поскольку учения не соответствую позиции Токио по Курильским островам. Также Мацуно заявил, что Япония требует исключить из района проведения российских учений четыре северных острова.

Мы намерены реагировать надлежащим образом, в том числе проводить сбор информации. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Ранее мы сообщали, что власти Японии в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2".

Видео: YouTube / ニコニコニュース