Власти Японии в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2"

Хирокадзу Мацуно рассказал, что правительство РФ должно одобрить решение японской компании.

Власти Японии в курсе намерений компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co продолжить участвовать и сохранить свои доли в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Об этом местным журналистам рассказал в рамках регулярной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник пояснил, что ситуация при новом операторе проекта будет отслеживаться ради обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа в страну.

Мы в курсе того, что Mitsubishi формально согласились участвовать. Теперь компании смогут уведомить российскую сторону… после чего правительство РФ должно решить, одобрить это или нет. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что "Сахалин-2" осваивает два месторождения, расположенные на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Также в рамках проекта функционирует завод по производству СПГ с мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Власти Японии заявили о важности СПГ-проекта "Сахалин-2" для энергобезопасности страны.

Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch