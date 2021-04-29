Власти Японии заявили о важности СПГ-проекта "Сахалин-2" для энергобезопасности страны

Хирокадзу Мацуно рассказал о стремлении Токио сохранить доли в проекте.

Власти Японии заявили о важности российского СПГ-проекта "Сахалин-2" для энергетической безопасности страны. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился генеральный секретарь кабинета министров в Токио Хирокадзу Мацуно. Он напомнил о том, что данный проект по сжиженному природному газу по долгосрочным контрактам обеспечит около 9% от японского импорта СПГ. При этом спотовые цены на ресурс Азии накануне превысили рекордные 60 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица)

Проект "Сахалин-2" важен для нашей страны с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов. В нашем курсе на сохранение интересов в нем изменений нет. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Эксперт пояснил, что японское министерство экономики, торговли и промышленности обратилось к руководству компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющим в проекте 12,5% и 10% акций соответственно, с просьбой изучить вопрос в положительном ключе о сохранении своих долей в проекте после того, как управлением "Сахалином-2" на себя возьмет фирма из Москвы.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch