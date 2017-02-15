Токио объвило о том, что РФ проведет маневры с 13 по 17 сентября в территориальных водах Японии.

Япония выразила России протест из-за планов по стрельбам у Итурупа, входящего в состав курильских островов. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Кацунобу Като. Чиновник объяснил журналистам, что Токио получило уведомление от Москвы еще 21 августа о намерении провести военные тренировки в регионе.

В территориальных водах нашей страны с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны. Кацунобу Като, генсек кабмина Японии

Като напомнил, что правительство Японии продолжает настойчиво говорить с российской стороной о своем фундаментальном курсе, связанной с решением территориального вопроса по Курилам, а также по заключению мирного договора.

Япония отказалась предоставить данные о попросившем убежище россиянине.

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