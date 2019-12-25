Токио выразил протест из-за заступления ЗРС на боевое дежурство в регионе.

Япония протестует против размещения на Курилах ракетной системы С-300. Об этом рассказали журналисты местного телеканала NHK. В СМИ уточнили, что правительство страны выразило протест против начала несения боевого дежурства расчетов зенитной ракетной системы в системе противовоздушной обороны на островах. Эту территорию Токио считает своей "северной" и добивается от Москвы ее возвращения.

Японское правительство заявило протест в связи усилением военных приготовлений российской стороны на северных территориях, повторив, что они неприемлемы и не соответствуют позиции Японии по северным территориям заявление NHK

Напомним, что пресс-служба Восточного военного округа заявила о том, что С-300 начали боевое дежурство на Курильских островах. Система ПВО предназначена для прикрытия важных объектов от баллистических ракет и аэродинамических средств противника.

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