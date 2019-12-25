На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4

ЗРС пополнили собой состав противовоздушной системы региона.

На Курильских островах на боевое дежурство поставили С-300В4. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа. По данным чиновников, расчеты зенитной ракетной системы займутся противовоздушной обороной региона. Готовность комплексов противостоять атакам противника подтвердил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко.

Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации на Курилах пресс-служба ВВО России

Напомним, что ЗРС С-300В4 является высокомобильной системой ПВО. Она необходима для прикрытия важных объектов от атаки баллистическими ракетами и аэродинамическими средствами воздушного нападения.

Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном.

Фото: Минобороны России