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На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4
Сегодня, 7:54
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lesjasap

На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4

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ЗРС пополнили собой состав противовоздушной системы региона.

На Курильских островах на боевое дежурство поставили С-300В4. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа. По данным чиновников, расчеты зенитной ракетной системы займутся противовоздушной обороной региона. Готовность комплексов противостоять атакам противника подтвердил командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко.

Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации на Курилах

пресс-служба ВВО России

Напомним, что ЗРС С-300В4 является высокомобильной системой ПВО. Она необходима для прикрытия важных объектов от атаки баллистическими ракетами и аэродинамическими средствами воздушного нападения.

Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном.

Фото: Минобороны России

Теги: курилы, курильские острова, ракетная система, с-300в4
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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