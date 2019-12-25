Премьер-министр страны намерен решить вопрос как можно быстрее.

Япония будет двигаться к мирному договору с Россией. Об этом рассказал Ёсихидэ Суга на встрече с членами администрации города Нэмуро на острове Хоккайдо. Чиновник уточнил, что Токио постепенно двигается к решению территориального вопроса с Москвой.

В сентябре во время телефонного разговора с Владимиром Путиным я передал свое намерение поставить точку в этом вопросе и не оставлять его для последующих поколений. Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

Мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил главу правительства провести "сильную дипломатию", которая поможет заключить мирный договор с Россией. Суга добавил, что намерен решить вопрос как можно скорее, так как после завершения Второй мировой войны прошло уже 75 лет.

Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной.

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