Ёсихидэ Суга: Вопрос южных Курил касается всего народа Японии

Ёсихидэ Суга встретился с губернатором Хоккайдо.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что вопрос южных Курил касается всего народа. Об этом глава местного правительства сообщил в рамках встречи с губернатором северной префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки. Чиновник призвал граждан страны совместно работать для решения конфликта.

Уже 75 лет после окончания войны между Японией и Россией не решена проблема северных территорий, и не подписан мирный договор. Проблема северных территорий является проблемой всего народа Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

Чиновник добавил, что на своей должности приложит все усилия для того, чтобы подписать с Россией мирный договор.

Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов.

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