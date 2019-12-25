Yahoo News Japan рассказал о возможностях Ан-225 "Мрия", Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей".

Японцев впечатлили советские самолеты-гиганты. Пользователи портала Yahoo News Japan прокомментировали статью о боевых бортах Ан-225 "Мрия", Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей". В комментариях уточняется, что в современных условиях самолеты могут быть востребованы из-за необычных характеристик.

Автор публикации Масао Танэяма заявил, что СССР разрабатывала невероятные машины. В числе сильных сторон публицист назвал возможность эксплуатации самолетов в условиях пересеченной местности. А иллюминаторы в нижней части лайнера помогают взлетать там, где для этого не предусмотрена взлетно-посадочная полоса.

Я слышал, что так пилоты наблюдают за состоянием поверхности для посадки. Масао Танэяма

Напомним, что "Антей" задумывался разработчиками как преемник четырехмоторного самолета Ан-12 с турбовинтовыми двигателями. Он обладал на тот момент наибольшим фюзеляжем для транспортных моделей. Борт по размерам больше пассажирского Boeing-787-8. Конструкция Ан-22 выполнена по схеме высокоплана.

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