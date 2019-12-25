Пользователи соцсетей прокомментировали строительство дороги на Шикотане.

Японцев возмутила "россиизация" южных Курил. Об этом заявили пользователи портала Yahoo News Japan, которые решили обсудить сюжет местного телеканала STV News о начале строительства дорог на Шикотане. Журналисты говорили о том, что хозяйственное освоение территории движется быстрым темпом, а новая дорога по программе "План развития Курильского архипелага" будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" "северных территорий сюжет телеканала STV News

Японские пользователи возмутились происходящем ни Шикотане. Мужчина с ником tkz заявил о том, что Токио никогда не сможет вернуть себе реальный суверенитет над островами. Пользователь с ником nanigeni добавил, что не понимает, почему правительство не смогло добиться возвращения двух островов, а власть не развила глубокий диалог с Москвой по данной проблеме. Он считает, что японские власти заняли оборонительную позицию. Пользователь h13 поддержал коллег, заявив, что у РФ нет ни малейшего желания возвращать острова.

Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии.

Фото: Pixabay.com